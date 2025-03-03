Усе про індексацію пенсій 2025 року: кому і на скільки підвищать, а хто залишиться без доплат

При індексації пенсій мінімальне підвищення складе 100 гривень, а максимальне може досягти 1500 гривень. Проте підвищення пенсій буде не для всіх. Тому юристи радять подавати до суду, якщо перерахунок був проведений неправомірно.

З 1 березня в Україні відбудеться вже четверта за час повномасштабної війни індексація пенсій. У Мінсоцполітики заявили, що застосовують однакові правила для підвищення виплат.

Загалом індексація охопить понад 10 млн громадян, для більшості з них пенсії підвищаться на 11,5%. Проте деякі категорії громадян не відчують підвищення виплат через правову колізію. Чому так відбувається, розбиралось Delo.ua.

"Основне правило полягає в тому, що є найнижчий і найвищий поріг. Крім того ми знову робимо підвищення найменших мінімальних гарантій - на 11,5%", - наголосила перша заступниця міністра соцполітики України Дарія Марчак.

Згідно з рішенням, що було ухвалено минулого тижня на засіданні уряду, розмір індексації обчислено на базі остаточних офіційних показників розвитку економіки у 2023 році: зростання споживчих цін у роозмірі 12%; зростання середньої заробітної плати за 2022-2024 роки - 11%.

"Ключове завдання індексаціїї - це забезпечити реальне збереження вартості пенсій. По-друге, зберженення можливості захисту найбільш вразливих категорії громадян. Тому що пенсія згідно з законодавства - це страховий платіж. І загальна мета слідарної пенсії - це забечити мінімально прийнятний рівень фінансової підтримки для громадян", - зазначила в ефірі телемарафону Дарія Марчак.

Як проводиться індексація

Як зазначено у постанові Кабміну, з 1 березня 2025 року будуть проіндексовані пенсії для:

9,2 млн пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах;

672 тис. пенсіонерів силових відомств ;

98 тис. осіб, які отримують пенсію по інвалідності та в разі втрати годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи;

79,6 тис. пенсіонерів-осіб з інвалідністю внаслідок війни та учасників бойових дій, які отримують мінімальні пенсійні виплати;

23,4 тис. пенсіонерів-колишніх працівників органів місцевого самоврядування та державних службовців.

Приципово цьогорічна індексація не відрізняється від минулорічної. Щоправда, минулого року був визначений коефіцієнт зростання 1,0796 (майже 8%), цього року - 1, 115 (11,5%).

«Цього року знову буде проіндексовано найнижчі пенсії, які до 2023 року під індексацію не потрапляли. Середній прогнозний рівень зростання пенсій після індексації складе 556 грн, розмір середньої пенсії в Україні зросте з 5789 грн до 6345 грн», – зауважила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович.

Індексацію вираховують за спеціальною формулою, в якій зростає не саме тіло суми, а лише один з компонентів - середня зарплата в країні за останні три роки, зазначив у коментарі Delo.ua Іван Хомич, керуючий адвокат Адвокатського бюро Івана Хомича. І це створює обмеження для деяких категорій громадян.

Основне джерело фінансування індексації пенсій - це страхові виплати (єдиний соціальний внесок) та кошти з держжбюджету - 239 мільярдів, які витрачаються на два основні напрямки: доплата добавок та виплата так званих спецпенсій.

Як запевняють в Мінсоцполітики, наявиних коштів цьогоріч у повному об'ємі вистачить для проведення індексації пенсій.

Індексація пенсій у березні 2025: хто може претендувати та про які доплати йдеться

Підвищення розмірів мінімальних пенсій стосуватиметься українців, які отримують нарахування за законом про загально обов'язковесторахування, також пенсії з інвалідності колишнім військовослужбовцям та постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, також це збільшення рівня мінімальних виплат окремим віковим категоріям пенсіонерів.

Водночас діятимуть тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення за результатами індексації буде обмежено до 1 500 грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

Мінімальний розмір підвищення не має бути меншим за 100 грн, водночас збільшення пенсій не може перевищувати 1500 грн - це сума визначена з урахуванням показника зростання споживчих цін минулого року, який склав 5,1%.

Збільшення пенсії слід очікувати у першу чергу людям, які досягли 70 та більше років - їм передбачена надбавка за віком.

Як зазначив Іван Хомич, під збільшення цього року потрапляють мінімальні пенсії - це пенсії, основний розмір яких не перевищує прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для таких пенсій буде передбачене фіксоване підвищення пенсій до певного мінімального рівня.

“Раніше пенсіонерам з найнижчими пенсіями, зазвичай, підвищувався не весь розмір пенсії, а лише та її частина, яка обчислюється за страховою формулою і яка зазвичай “поглинається” іншими складовими пенсійної виплати, так що загального зростання розміру пенсії не відбувалось”, - пояснив адвокат.

Коли стартує перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів

Також 1 квітня відбудеться автоматичний перерахунок пенсій для 629 тис. працюючих пенсіонерів (з урахуванням їх оновленого страхового стажу).

"Ми переглядаємо обсяг пенсійних прав відповідно до яких розрахована пенсія", - наголосили в Мінсоцполітики.

"Наприклад, людина вийшла на пенсію, але продовжує працювати. І від однієї індексації до іншої вона сплачає внески зі своєї зарплати. Відповідно у неїї накопичуються додаткові пенсійні права. Через місяць ми врахуємо всі додаткові права по працюючим пенсіонерам і збільшимо розмір їхнього пенсії", - пояснила Дарія Марчак.

У березні для працюючих пенсіонерів проведуть індексацію, а з 1 квітня зроблять перерахунок. Проте виплати надійдуть тільки у червні – одразу і за квітень, і за травень.

Втім, як наголошує адвокат з пенсійного права ЮК "Мережа права" Андрій Дзісь, виплати для працюючих пенсіонерів індексують з 1 березня 2025-го за умови, якщо кандидат напрацював два повні роки стажу після призначення пенсії, або після останнього перерахунку минуло два роки.

Хто не підпадає під індексацію пенсій в 11,5% у березні 2025 року

Утім, не всі пенсіонери відчують підвищення з 1 березня 2025 року. Без реальної індексації (збільшення пенсій на 11,5%) залишились цивільні пенсіонери, пенсія яким була призначена в 2020-2024 рр.

Омине індексація зокрема такі категорії:

громадяни, які отримують найбільші пенсії (понад 23 тис гривень),

так звані нові пенсіонери, хто вийшов на пенсію після 1 січня 2025,

громадяни, які вийшли на пенсію протягом останніх 3 років після 1 березня 2022 року.

"Вважається, що виплати для нових пенсіонерів розраховані вже з розрахунку актуальної на той момент зарплат, тому додаткове корегування для них не передбачене. Для пенсіонерів, що отримують виплати після 1 березня 2022 року, можливі невеликі надбавки, як це практикувалося у попередні роки – наприклад, підвищення у 100-135 грн", - розповів Delo.ua адвокат з пенсійного права ЮК "Мережа права" Андрій Дзісь.

Іван Хомич переконаний, що основна несправедливість, яка має ознаки дискримінації, стосується "молодих" пенсіонерів і вона суперечить закону, тому вони можуть добиватись справедливості в суді і така практика працює. Зокрема рішенням суду 13 січня 2025 року була винесена фундаментальне рішення: те, що постанова КМУ від 2019 року, яка регулює індексацію пенсій, суперечить закону.

"Пенсійний фонд з подачі Кабінету міністрів протиправно не проводить належну індексацію таким пенсіонерам. Минулого року таким людей добавили по 100 гривень - і це незаконно. Адже іншим категоріям добавляли понад 1 тисячу. У 2025 році з'явилось нововведення адвокатів в судах - зменшений коефіцієнт підвищення", - пояснив Іван Хомич.

Зокрема, у п. 6 постанови КМУ від 20 лютого № 209 зазначено, що з метою зменшення диспропорції в розмірах пенсій виплати збільшать не на 11,5% а на менший відсоток. Наприклад:

ті, хто вийшли на пенсію у 2021 році, отримають підвищення на 5,75% (замість 11,5%),

хто в 2022 році вийшов на пенсію, підвищення складатиме 4,6%.

хто в 2023 році почав отримувати пенсії - на 3,45%

"наймолодші" пенсіонери 2024 року отримають збільшення на 2,3%.

Така новація - результат того, що про проблему індексацій все більше заявляють юристи і виграють справи про перерахунок виплат у судах.

За його словами, відповідно до порядку індексації цивільних пенсій, який використовує держава, індексується не сама виплата, тобто сума коштів, яку щомісячно отримує пенсіонер на банківську картку, а підвищення відбувається одного з показників, який застосовується для обчислення розміру пенсії. Це показник середньої зарплати (доходу), з якої сплачено страхові внески та який враховується для розрахунку пенсії.

По-друге, згідно з постановою Кабміну № 124 "Питання проведення індексації пенсій у 2019 році", пенсії, які були призначені протягом останніх трьох років, не підвищуються на відповідний коефіцієнт. Іншими словами такі пенсії не підпадають під індексацію.

"Це рішення уряду суперечить Закону № 1058 “Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування”, де в ч.2 ст. 42 встановлено, що для забезпечення індексації пенсії щороку з 1 березня проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої зарплати. У статті немає норми, що пенсії, які були призначені протягом останніх років, не підлягають індексації", - пояснив Хомич.

Показник середньої зарплати, про який йдеться в ст.42 Закону № 1058, не є сталим. "У кожної пенсії, призначеної та обчисленої відповідно до цього закону, є «свій» показник середньої зарплати. І саме він має збільшуватись під час індексації", - вважає адвокат.

Проте через рішення КМУ у 2019 році і сьогодні без індексації залишаються пенсіонери, яким пенсія призначена протягом останніх трьох років, адже «їхній» показник середньої зарплати не збільшується, бо його розмір перевищує проіндексований показник.

“По суті, уряд через рішення 2019 року створив велику диспропорцію між розмірами пенсій. Умовно кажучи, пенсіонер з 35 роками стажу, маючи середню заробітну плату впродовж свого життяі вийшов напенсію в 2025 році, може отримати 7 тисяч виплат. А такий самий пенсіонер, який вийшов на пенсію в 2019 році, отримуватиме 4 тисячі гривень. Це зумовлено тим, що Кабінет міністрів штучно пригальмовує індексацію свіже призначених пенсій", - пояснив Хомич.

Тож попри появу занижуючих коефіцієнтів, проблема несправедливих нарахувань залишилась невирішеною, наголошує адвокат. Він переконаний, що цьогорічне нововведення зі зменшеними коефіцієнтами на індексаціютакож суперечать закону і їх варто оспорбвати в суді.

"Проблема в тому, що люди звикли, що пенсії останніх трьох років не індексують, адже це повторюється щороку, вважає експерт. Проте "це незаконно і з цим можна і треба боротись", - додав він.

За його словами, у адвокатській практиці є десятки успішних справ щодо незаконності фактичного позбавлення індексації «свіжопризначеної» пенсії: "За рішенням суду в 2024 році пенсіонеру, який вийшов на пенсію в 2020 році, можна через суд збільшити основний розмір виплат на коефіцієнт 1,64 (1,11*1,14*1,197*1,08), тобто на 64 %, якщо вийшов на пенсію в 2021 році, то коефіцієнт збільшення становитиме 1,47 (47%) (1,14*1,197*1,08), якщо в 2022 році - 1,29 (29 %) (1,197*1,08), якщо у 2023 році - 1,08 (8%)".

Перерахунок пенсій: які ще надбавки можна отримати

Як і раніше, у 2025 році пенсіонери зможуть розраховувати на доплати та надбавки, зокрема за віковим критерієм.

Пенсіонери можуть розраховувати на доплати, якщо вони досягли певного віку:

70 років - доплата 300 гривень;

75 років - 456 гривень;

80 років - 570 гривень.

Головна умова для отримання вікової надбавки — щоб загальна сума пенсійної виплати не перевищувала 10 340,35 гривні.

Окрім того, на підставі заяв проводяться перерахунки у зв’язку з набуттям пенсіонерами права на встановлення індивідуальних доплат або надбавок (наприклад, надбавка на утриманців, пенсія за особливі заслуги перед Україною).

Ці додаткові виплати є частиною соціальної підтримки, спрямованої на покращення фінансового становища пенсіонерів в Україні.

Існує також механізм збільшення пенсійних виплат за віком, залежний від тривалості страхового стажу. Цей механізм передбачає нарахування додаткових 1% до розміру пенсії за кожен повний рік стажу, що перевищує 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. Для пенсій, призначених до 1 жовтня 2011 року, цей поріг становить 25 років для чоловіків та 20 років для жінок.

Розмір такої додаткової виплати розраховується відповідно до ст. 27 Закону про пенсійне забезпечення, але не може перевищувати 1% мінімального розміру пенсії за віком, встановленого у статті 28 цього ж Закону.

З 1 січня 2024 року мінімальна пенсія була збільшена до 2 361 гривні. Виходячи з цього, максимальна сума доплати за кожний рік понаднормового стажу становить 23,61 гривні. Це означає, що якщо пенсіонер має стаж, який перевищує встановлені норми, його пенсія може бути збільшена на 23,61 гривні за кожен такий рік.

Завдяки цьому деякі категорії отримають підвищення двічі - не лише у березні, а й у квітні. Йдеться про пенсіонерів, яким виповнилося 65 років за наявності стажу 30 років для жінок та 35 років для чоловіків.

Як зазначила в коментарі Delo.ua Анастасія Дерюга, юрист ЮК «Мережа права», це стосується переважно працюючих пенсіонерів.

"Є показник індексації, а є перерахунок виплат для працюючих пенсіонерів по страховому стажу. Але для цієї категорії уряд застосовує індексацію не за коефіцієнтом 1,79, а звичайну доплату 100 гривень. У нас щодо цього питання є судові справи, у яких ми добиваємось повноцінної індексації для пенсіонерів, яких обмежили в правах. Ми доводимо, що це незаконно: людина працює, сплачує податки, а її обмежують в індексації - доплачують 100 гривень, а не 1500", - пояснила юристка.

Куди звертатись для проведення індексації

Перерахунок пенсій буде проведено автоматично - без додаткових звернень пенсіонерів. Нові виплати надаються в місяць дня народження пенсіонера без необхідності додаткового звернення до Пенсійного фонду України.

Якщо ж пенсіонер вважає, що йому не провели індексацію, або провели її неправильно, він може звернутися до будь-якого управління Пенсійного фонду України за розʼясненням. Також він може взяти в цьому управлінні розпорядження про перерахунок його пенсії у звʼязку з індексацією.

Якщо мова йде про проведення реальної індексації пенсій, які призначені в 2020-2023 р.р., то добитися цього можна лише через суд.

Індексація "військових" пенсій: хто не отримає доплати

В Україні сьогодні понад 544 тис. військових пенсіонерів. У законодавстві визначено три види пенсій: за вислугу років, за інвалідністю та в разі втрати годувальника.

З 1 березня 2025 року розміри пенсії підвищуються із застосуванням коефіцієнта збільшення 1,0796. Але при цьому п.3 Постанови №185 визначено, що розмір індексації не може перевищувати 1500 гривень. Індексування пенсії для військових здійснюється у межах максимального розміру пенсії, визначеного Законом “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб”.

Як пояснив Андрій Дзісь, при індексуванні військових пенсій у 2022, 2023, 2024 роках, індексація пенсії з 01.03.2024 буде нарахована, проте не буде виплачуватися деяким категоріям військових пенсіонерів.

Як нараховується пенсія державним службовцям у 2025 році

Також з 1 березня буде проіндексовано на 8% пенсії 20,8 тис. науковців, державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування. Таким чином, Уряд прискорив проведення індексації для цих категорій осіб (у 2023 році індексація для них відбулась з 1 липня).

Водночас Уряд запровадив тимчасові обмеження на максимальний розмір індексації пенсій. Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено 1,5 тис. грн для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії.

Проте враховуючи, що коефіцієнт збільшення пенсії становить 8 %, то під обмеження максимального розміру індексації підпадатимуть лише пенсії, розмір яких перевищує 18760 гривень (у 2023 році під обмеження суми індексації потрапили пенсіонери, які отримували 7620 грн і вище).

Яка мінімальна пенсія в Україні без стажу

Станом на сьгодні мінімальна пенсія в Україні становить 2361 гривню для людей без стажу, мінімальна зарплата - 8000 гривень, прожитковий мінімум - 2920 гривень.

Також депутати з 1 квітня 2025 року пропонують підвищити прожитковий мінімум, пенсію та мінімальну зарплату. У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №12462, що передбачає поступове підвищення цих виплат протягом 2025 року. Зокрема, з 1 квітня мінімальна зарплата зросте до 9100 грн, а мінімальна пенсія – до 3407 грн.

Законопроєкт передбачено затвердити з 1 квітня 2025 року підвищені розміри:

1. Прожиткових мінімумів у таких розмірах:

у середньому на одну особу з 1 квітня – 4710 гривень, з 1 липня – 6645 гривні, з 1 жовтня – 9761 гривня;

для дітей до 6 років особу з 1 квітня – 3627 гривень, з 1 липня – 5110 гривень, з 1 жовтня – 7533 гривні;

для дітей від 6 до 18 років з 1 квітня – 4571 гривня, з 1 липня – 6451 гривня, з 1 жовтня – 9467 гривень;

для працездатних осіб з 1 квітня – 5400 гривень, з 1 липня – 7620 гривень, з 1 жовтня – 11184 гривень;

для осіб, які втратили працездатність (для пенсіонерів та осіб з інвалідністю) з 1 квітня – 3407 гривень, з 1 липня – 4808 гривень, з 1 жовтня – 7056 гривень.

2. Мінімальної заробітної плати у таких розмірах:

у місячному розмірі з 1 січня – 8000 гривень, з 1 квітня – 9100 гривень, з 1 липня – 10100 гривень, з 1 жовтня – 11184 гривень;

у погодинному розмірі: з 1 січня – 48 гривень, з 1 квітня – 55 гривень, з 1 липня – 61 гривня, з 1 жовтня – 68 гривень.

3. Мінімальної пенсії за віком з 1 січня – 2361 гривня, з 1 квітня – 3407 гривень, з 1 липня – 4808 гривні, з 1 жовтня – 7056 гривень».

Гроші на реалізацію законопроєкту (299,9 млрд грн), пропонують спрямовувати з додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів внаслідок недопущення укриття податків і зборів, а також за рахунок гуманітарної допомоги, грантів іноземних країн, за рахунок зменшення витрат на обслуговування державного боргу в сумі близько 190 млрд грн.

Соціальна пенсія за віком без трудового стажу перераховується кожні шість місяців з огляду на майнові зміни та середньомісячний сукупний дохід.

Також з 1 січня 2025 року змінився розмір стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком. Так з 1 січня по 31 грудня 2025 р. право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 32 років. У 63 роки зможуть вийти на пенсію українці зі стажем від 22 до 32 років, а в 65 років – 15-22 роки. Якщо в людини до 65 років відсутній мінімальний страховий стаж, вона не має права на пенсію за віком, але отримуватиме соціальну допомогу від держави у розмірі 2361 грн.