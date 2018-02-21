Из-за обстрела в зоне АТО погиб один украинский военный, еще двое получили ранения

За день, 21 февраля, боевики 13 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения Антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

«В целом с начала суток зафиксировано 13 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. Вследствие вражеского огня, к сожалению, погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников — получили ранения. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, который отдал жизнь за мирное будущее Украины», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что во время ведения огня боевики использовали запрещенные минскими соглашениями образцы вооружения, артиллерийские системы и минометы.

«На луганском направлении из 122-мм артиллерии, минометов разного калибра и вооружения БМП противник вел огонь по нашим позициям у Троицкого. Минометы калибра 82 мм захватчики применили вблизи Новоалександровки и Катериновки. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали опорные пункты сил АТО близ Луганского, Железного и Новолуганского. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали украинских защитников Зайцево. На донецком направлении агрессор из минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов вел огонь по защитникам Водяного на Приазовье. Из стрелкового оружия противник обстреливал позиции защитников Авдеевки», — уточняется в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки боевики провели 5 прицельных обстрелов позиций ВСУ в зоне АТО. В результате этих действий один украинский военнослужащий погиб, пятеро получили ранения и еще двое бойцов получили боевые травмы.