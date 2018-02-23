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Декларации Соломенского райсуда: двое бездомных и Ford Mustang на 70-летней бабушке

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Декларации Соломенского райсуда: двое бездомных и Ford Mustang на 70-летней бабушке

Соломенский райсуд Киева — один из главных ньюсмейкеров последней недели. Сначала он отпустил на поруки одесского мэра Геннадия Труханова, потом его двор посетил человек с топором и разбил машины судей. Именно в этот суд попадают дела НАБУ. Но это не самое интересное — куда примечательнее декларации местных судей, пишет Bihus.Info.

Совокупный годовой доход всех судей Соломенского суда и членов их семей составил почти 20 млн гривен. Около четверти из них (4,67 млн) пришлось на долю Ирины Верещинской и ее мужа-бизнесмена и по совместительству депутата Белоцерковского районного совета Станислава Долида.

Рекордсменкой Ирина Верещинская оказалась и по сумме денежных активов — 6,79 млн гривен. Около 10 тыс. долларов и более миллиона в отечественной валюте ее муж хранит на банковских счетах, еще 3,5 млн гривен и 70 тыс. долларов — занял третьим лицам. В целом же все сбережения Соломенского суда составили почти 12,8 млн, то есть всем остальным судьям вместе до показателя Станислава Долида не хватает около 800 тысяч.

Также на долю Станислава Долида пришлась и почти вся задекларирована земля — 2,07 млн. кв. м из 2,22. Находится она в Белоцерковском районе Киевской области и имеет сельскохозяйственное назначение. Также Станислав Долид является соучредителем ряда фирм, которые занимаются выращиванием зерновых культур, животноводством и свиноводством.

А вот рекордсменкой по жилой недвижимости стала другая судья — Ирина Усатова. Она задекларировала 5 квартир и 3 дома общей площадью 622 кв. м. Сумма же всей недвижимости судей Соломенского суда вместе составила 5666 кв. м. Жилья в Киеве ни в собственности, ни на праве пользования не указали двое — Галина Козленко и Светлана Курова.

Также пять судей не задекларировали автомобилей и якобы ходят пешком. На долю остальных 25 приходится 45 транспортных средств. Наибольшее их количество (10 штук) сконцентрировалось в декларации Ирины Усатовой. Здесь можно увидеть как бюджетные ВАЗ 21113 и Skoda Fabia, так и представительские Mitsubishi Outlander и BMW X5. Но настоящим украшением гаража служит Ford Mustang, записанный на ее 70-летнюю мать.

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Именно на этой машине 3 января муж Усатовой, судья Киево-Святошинского райсуда Дмитрий Усатов, будучи в нетрезвом состоянии, совершил ДТП. По сообщениям СМИ, вскоре на место происшествия прибыла и сама Ирина Усатова, после чего ее муж начал «резко болеть», а затем попытался скрыться в вызванной женой карете «скорой».

декларации, Соломенский суд
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