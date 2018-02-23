В регионах Украины появится три авиационных хаба

Министерство инфраструктуры Украины работает над созданием трех региональных хабов на базе аэропортов Одесса, Львов, Харьков. Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, выступая на совместном брифинге с главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком в пятницу, 23 февраля, передает ЦТС.

«Наше видение и четкая цель — создание региональных хабов, как минимум — Одессы, Львова и Харькова. Борисполь останется центральным хабом. Нужно, чтобы у регионов была альтернатива по разлету по всему миру и по Европе», — заявил министр.

Отметим, что на днях крупнейший авиаперевозчик страны МАУ заявил, что пока не планирует создавать региональный хаб в Западной Украине, хотя идея до сих пор интересна. Компания рассматривает на будущее развитие аэропортов Львов или Ивано-Франковск.

«Мы не реализовали проект западного хаба по нескольким причинам. Мы рассматривали несколько вариантов: Ивано-Франковск и Львов. У Ивано-Франковска есть проблемы с инфраструктурой. Львов, нам кажется, больше видит себя как аэропорт, который будет развиваться по модели point-to-point», — пояснил глава набсовета МАУ Арон Майберг.