Почти треть дел остаются без рассмотрения в судах, - НАБУ

Из 116 дел НАБУ, которые были направлены в суд, 44 дела остаются без рассмотрения. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

«Среди 116 производств, по которым детективы Национального антикоррупционного бюро Украины завершили досудебное расследование, а прокуроры САП направили обвинительный акт в судебные инстанции, 44 дела остаются без рассмотрения. При этом, по некоторым производствам подготовительное заседание не может состояться больше года», — идет речь в сообщении.

В ведомстве отметили, что нынче судебные решения приняты только по 28 делам, из них по 19 делам принят обвинительный приговор не связанный с лишением свободы, а о реальном сроке заключения речь не идет в 2 случаях. Большинство обвинительных приговоров — это соглашения о признании виновности с второстепенными участниками коррупционных схем, отмечается в сообщении.

В НАБУ в очередной раз акцентировали на необходимости более быстрого создания в Украине Специализированного антикоррупционного суда, «который сможет поставить „точку“ по делам НАБУ».