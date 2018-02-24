«Укрзализныця» запускает новый маршрут до Бердянска

Киев и юго-восток Украины соединят новым железнодорожным маршрутом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. главы правления «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

«Речь идет о поезде № 226/226-246/245 — „Киев — Бердянск — Покровск“», — объяснил Кравцов.

«Обеспечиваем круглогодичное сообщение с Донбассом и Азовским побережьем. Поезд начнет курсировать с 25 марта», — написал он.

Таким образом, подчеркнул Кравцов, будет решена проблема ночного сообщения Бердянска и ряда районов Донецкой области с центральными регионами Украины и Киевом.