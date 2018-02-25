Украина из-за похолодания увеличила отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) на 7%. Об этом сообщил советник министра энергетики Украины Максим Билявский у себя на странице в Facebook.

«Украина из-за похолодания (суточное потребление 170 млн куб. м, на эту дату в 2017 — 138 млн куб. м) увеличила отбор газа из хранилищ на 7%, до уровня 101 млн куб. м (такой режим впервые за последний год)», — сообщил он.

По словам, Билявского, остальные потребности покрываются за счет газа отечественной добычи (57 млн куб. м) и импорта из Европы (16 млн куб. м).

Напомним, ранее сообщалось, что в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины остается 12,2 млрд куб. м газа. «До завершения отопительного сезона остается где-то 2 месяца, а в ПХГ имеем 12,2 млрд куб. м газа, что на 2,4 млрд куб. м. больше чем на эту дату в прошлом году. Напомним, исторический минимум был на уровне 6,0 млрд куб. м весной 2013 года», — говорится в сообщении.

