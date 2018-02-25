12,5 тысяч «евроблях» официально принадлежат 17 жителям Перемышля

17 жителей польского Перемышля являются формальными владельцами 12,5 тыс. автомобилей, которыми фактически пользуются граждане Украины.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на TVN Turbo.

По данным польского издания, за такие услуги поляки получают от 100 до 500 злотых за каждый автомобиль.

При этом, представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог Перемышля, Веслав Юркевич, говорит, что польские правила позволяют такую массовую регистрацию автомобилей одним лицом.

«Если к нам обращается человек с просьбой зарегистрировать транспортное средство и имеет все необходимые для этого документы, то мы не можем ему просто так отказать. Таковы правила действующего законодательства, поэтому мы регистрируем», — поясняет чиновник.

Масштабы такого сотрудничества между украинцами и поляками наиболее заметны на границе, говорят польские чиновники. «За час через пункт пропуска (в Корчове — ред.) проходит 80 автомобилей, из них 60 зарегистрированы на польско-украинских совладельцев», — утверждает представитель отдела пограничной службы Польши в Бещадах Эльжбета Пикор.