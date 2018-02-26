Украина стала полноправным членом агентства по «зеленой» энергетике

Украина 24 февраля стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Об этом сообщает «Урядовый портал».
«Это долгожданное событие и результат совместных усилий правительства, парламента, Госэнергоэффективности и всей страны» — прокомментировал председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук.
Он объяснил, что соответствующий закон Украины № 2222-VIII, разработанный агентством, принят парламентом 5 декабря 2017, а уже 26 декабря прошлого года подписан президентом Украины Петром Порошенко.
Для Украины присоединение к IRENA означает выход на международную арену игроков рынка возобновляемой энергетики. Это, безусловно, улучшение инвестиционного имиджа государства, широкие возможности привлечения лучших мировых практик и технологий, а главное — «зеленых» инвестиций.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко 26 декабря подписал закон «О присоединении Украины к Уставу Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA)».
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