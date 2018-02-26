Пенсионный фонд: Самые высокие пенсии получают киевляне

Столичные пенсионеры получают самые высокие в Украине пенсии, свидетельствуют данные, приведенные в отчете Пенсионного фонда.
Так, в частности, самый высокий средний размер пенсионной выплаты на 1 января 2018 года зафиксирован в Киеве — 3,332 тыс грн.
На втором месте оказалась Донецкая область со средним размером пенсии в 3,268 тыс грн, на третьем — Луганская с 2,986 тыс грн.
Следом за ними идут Днепропетровская — 2,853 тыс грн, Запорожская — 2,681 тыс грн, Харьковская — 2,53 тыс грн, Киевская области — 2,501 тыс грн.
Ранее сообщалось, что убытки Пенсионного фонда в 2017 году составили 30 миллиардов гривен вследствие высокого уровня теневой занятости населения.
Напомним, Украина вошла в последнюю десятку стран рейтинга «Лучшие страны для комфортной пенсии».
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.684,55 -0.0172
|2.713,96 -0.0278
|100 евро
|3.301,20 0.037
|3.355,69 -0.0135
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