Несколько десятков человек митингуют в поддержку Савченко на Майдане Независимости

На Майдане Независимости в Киеве проходит немногочисленная акция в поддержку арестованного народного депутата Надежды Савченко.

Как передает корреспондент агентства «Интерфакс-Украина», на центральной площади украинской столицы в воскресенье собралось несколько десятков человек. Они держат плакаты в поддержку Н.Савченко с призывами к изменению политической системы Украины.

В акции принимают участие сестра Н.Савченко Вера и мама Мария Савченко.

В.Савченко отметила, что ее сестра продолжает голодовку и не намерена ее прекращать. Она в очередной раз подчеркнула, что, по ее мнению, дело против Н.Савченко «разваливается», поскольку нет никаких доказательств вменяемых ей преступлений.

Это уже вторая подобная акция в поддержку Н.Савченко. Ее родные и сторонники намерены сделать подобные акции регулярными и проводить их каждое воскресенье.

Как сообщалось, 22 марта Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Н.Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

23 марта Шевченковский районный суд Киева принял решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Н.Савченко до 20 мая. В тот же день Н.Савченко объявила голодовку.

29 марта Апелляционный суд Киева отказался удовлетворить жалобу адвокатов Н.Савченко на решение Шевченковского райсуда столицы об избрании такой меры пресечения.

17 апреля Н.Савченко прошла процедуру судебно-психологической экспертизы с использованием полиграфа.