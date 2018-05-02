Добыча газа в Украине падает 5-й месяц подряд

Пятый месяц подряд добывающие компании демонстрируют снижение среднесуточной добычи природного газа. В апреле она составила 55,67 млн куб. м/сутки против 55,98 млн куб. м/сутки в марте. Об этом передает enkorr со ссылкой на оперативные данные ПАО «Укртрансгаз».

Среднесуточная добыча частными компаниями (суммарный результат по всем компаниям) в апреле сохранилась на уровне марта — 11,5 млн куб. м/сутки. Среднесуточная добыча государственных ПАО «Укргаздобыча» и «Укрнафта» в апреле продолжила снижение на 0,5% и 3,2% соответственно.

Суммарно за 4 месяца 2018 года, по оперативным данным «Укртрансгаза», добыча газа в Украине снизилась на 0,96% (65,3 млн куб. м) до 6,77 млрд куб. м, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

«Укргаздобыча» за 4 месяца 2018 года, по сравнению с 4 месяцами 2017 года, увеличила добычу на 1,4% до 5,005 млрд куб. м, «Укрнафта» снизила на 16,3% до 344,2 млн куб. м, частные компании снизили на 4,6% до 1,422 млрд куб. м.

Ранее ряд компаний сетовали на отсутствие аукционов на новые нефтегазовые площади, которые не проводятся более полутора лет. Еще одним сдерживающим фактором рынок считает требования по проведению оценки влияния на окружающую среду.

Сегодня эта процедура требуется как на продление действия спецразрешения, так и на каждую закладываемую новую скважину. По оценкам Ассоциации добывающий компаний, с общественными слушаниями эта процедура занимает более 6 месяцев.

Добыча природного газа в Украине в 2017 года увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 20,79 млрд куб. м.

В том числе, ПАО «Укргаздобыча» увеличило добычу газа на 4,4% (на 640,7 млн куб. м) — до 15,24 млрд куб. м, ПАО «Укрнафта» сократило на 15,1% (на 196,2 млн куб. м) — до 1,1 млрд куб. м.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в прошлом году нарастили добычу газа на 8,6% (на 351 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 4,43 млрд куб. м.