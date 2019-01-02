В Украине практически не растет добыча газа

Добыча природного газа в Украине в 2018 году увеличилась, по оперативным данным, лишь на 0,3% (64,8 млн куб. м) по равнению с 2017 годом — до 20,89 млрд куб. м, свидетельствуют данные АО «Укртрансгаз».

В том числе добыча газа АО «Укргазвыдобування» составила 15 млрд 419,8 млн куб. м (+1,2% к 2017-му), ПАО «Укрнафта» — 1,078 млрд куб. м (-2,1%), другими компаниями — 4 млрд 392,3 млн куб. м (-2%).

В декабре-2018 добыча газа составила 1 млрд 828,4 млн куб. м (+2,1% к декабрю-2017), в т.ч. добыча «Укргазвыдобування» составила 1 млрд 357,5 млн куб. м (+3,3%), «Укрнафты» — 95,4 млн куб. м (+6,9%), других компаний — 375,5 млн куб. м (-3,1%).

Отметим, что добыча природного газа в Украине в 2017 году увеличилась на 4% (на 804,3 млн куб. м) по сравнению с 2016 годом — до 20 млрд 791,4 млн куб. м. Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в минувшем году увеличили добычу газа на 2,9% (на 453,2 млн куб. м) — до 16 млрд 353,4 млн куб. м, другие компании — на 8,6% (на 351 млн куб. м), до 4 млрд 437,9 млн куб. м.

Источник