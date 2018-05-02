Fitch: МВФ завершит пересмотр программы с Украиной в III квартале

Четвертый пересмотр программы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины, вероятно, будет завершен в третьем квартале этого года. Такой прогноз дают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.

Этот пересмотр даст Украине возможность получить следующий транш, который, вероятно, составит $1,9 мдрд.

«Завершение следующего пересмотра будет способствовать продолжению много стороннего финансирования и, возможно, предоставит путь для возвращения государства на мировые рынки ($2 млрд). Четвертую программу макроэкономической помощи в размере 1 млрд евро Евросоюз может одобрить в середине 2018 года», — отмечают аналитики.

Агентство не ожидает не ожидает дополнительных траншей по программе МВФ, так как она, по плану, истекает в начале 2019 года.

Fitch подтвердил долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне B-.