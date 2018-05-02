Fitch: МВФ завершит пересмотр программы с Украиной в III квартале

Четвертый пересмотр программы Международного валютного фонда (МВФ) для Украины, вероятно, будет завершен в третьем квартале этого года. Такой прогноз дают аналитики международного рейтингового агентства Fitch.
Этот пересмотр даст Украине возможность получить следующий транш, который, вероятно, составит $1,9 мдрд.
«Завершение следующего пересмотра будет способствовать продолжению много стороннего финансирования и, возможно, предоставит путь для возвращения государства на мировые рынки ($2 млрд). Четвертую программу макроэкономической помощи в размере 1 млрд евро Евросоюз может одобрить в середине 2018 года», — отмечают аналитики.
Агентство не ожидает не ожидает дополнительных траншей по программе МВФ, так как она, по плану, истекает в начале 2019 года.
Fitch подтвердил долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне B-.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.587,52 -0.0224
|2.616,33 -0.0224
|100 евро
|3.113,71 -0.2618
|3.178,90 -0.2109
|10 рублей
|3,79 -0.0034
|4,30 -0.0025
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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