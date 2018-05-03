«Укртелеком» с 14 мая обесточит систему оповещения Киевской области за долги

ПАО «Укртелеком» с 14 мая 2018 года обесточит аппаратуру оповещения территориальной системы оповещения Киевской области (за исключением Киева) из-за неподписания соответствующих договоров о финансировании работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию, а также задолженности за электроэнергию, говорится в сообщении пресс-службы «Укртелекома».
Оператор подчеркивает, что Киевская облгосадминистрация, аппаратура оповещения которой исторически располагается на территории отдельных подразделений «Укртелекома» и обслуживается работниками оператора, уже два года подряд игнорирует подписание соответствующих договоров для финансирования работ по эксплуатационно-техническому обслуживанию аппаратуры и технических средств оповещения.
«Все это время, учитывая ситуацию в стране и важность наличия системы территориального оповещения, „Укртелеком“ продолжал поддерживать в готовности к применению систему оповещения Киевской области (обслуживание, ремонт и т.п.) за собственные средства», — подчеркивается в сообщении.
В пресс-службе также заявляют, что оператор неоднократно безуспешно обращался к Киевской ОГА с предложением о заключении соглашения, ведь за почти 2,5 года он не получал также и средств за электроэнергию, потребленную указанным оборудованием оповещения. Киевская ОГА также не инициировала проведение тендера на закупку работ по обслуживанию аппаратуры.
«Такое отношение со стороны Киевской ОГА к решению этого вопроса свидетельствует о том, что эта система оповещения не является приоритетной для облгосадминистрации. Поэтому „Укртелеком“ предложил облгосадминистрации осуществить демонтаж и вывоз аппаратуры, направив на согласование соответствующий график. Оператор также заранее предупредил Киевскую ОГА, что вынужден, начиная с 14 мая этого года, отключить от электропитания аппаратуру системы оповещения», — отмечается в сообщении.
При этом оператор не намерен отключать аппаратуру системы оповещения Киевской области от каналов коммутации, что позволит оперативно восстановить работу системы в случае изменения ситуации и решения проблемы.
Оператор также указывает, что «Укртелеком» является одним из предприятий, способных осуществлять эксплуатационно-техническое обслуживание аппаратуры и технических средств оповещения.
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