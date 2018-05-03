У военного полигона в Черниговской области загорелся лес

В Черниговской области пожарные ликвидируют возгорание лесной подстилки вблизи пгт Гончаровское вблизи военного полигона.

«По состоянию на 15:10, авиацией ГосЧС, а именно самолетом АН-32П и вертолетом МИ-8, осуществлено семь сбросов воды. Тушение продолжается. Ориентировочная площадь пожара составляет до 20 га отдельными ячейками. К тушению привлечено 26 единиц техники и 138 человек, из них от ГосЧС — 16 единиц техники и 55 человек личного состава», — сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание лесной подстилки с переброской огня на молодые хвойные насаждения, на территории Черниговского военного лесхоза вблизи пгт Гончаровское началось 3 мая в 11:45.

Напомним, в четверг на бывшей технической территории 65 арсенала в Балаклее Харьковской области начался пожар и взрывы боеприпасов.