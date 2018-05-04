Открытие Крымского моста отложили на полтора года, - СМИ

Правительство России распорядилось сдвинуть с 30 апреля 2018 года на 1 декабря 2019 года сроки государственного контракта на выполнение работ по обеспечению безопасности транспортного перехода через Керченский пролив — Крымского моста.

Об этом сообщает Коммерсант.

Уточняется, что распоряжение датировано 30 апреля. Также оно вносит изменения в обеспечение безопасности автомобильных подходов к мосту со стороны Керчи и Тамани — с 30 апреля срок сдвинут на 30 сентября.

По данным издания, проблемы касаются автомобильной части моста. Госзаказчик, ФКУ Упрдор «Тамань» требует 22,5 млн руб. с Управления ведомственной охраны (УВО) Минтранса за неисполнение контракта на 4,5 млрд руб. Завершение работ намечено на конец апреля, но проект еще не одобрен Главгосэкспертизой.

Как сообщали источники «Ъ», знакомые с ситуацией, уже отложенные на осень сроки запуска движения грузовиков по мосту могут дополнительно затянуться.