Вид на жительство в форме ID-карточек начнут выдавать с июня

Кабинет Министров ввел с 1 июня оформление и выдачу удостоверения на постоянное проживание иностранцам и лицам без гражданства в форме ID-карточек с бесконтактным электронным носителем. Об этом говорится в постановлении № 321 от 25 апреля, передают Українські Новини.

При этом, Кабмин утвердил образец и техническое описание бланка удостоверения на постоянное проживание с бесконтактным электронным носителем, порядок его оформления, выдачи, обмена, изъятия, признания недействительным и уничтожения.

Бланк удостоверения будет изготавливаться в форме пластиковой карточки размером 54×85,6 мм.

В бесконтактный электронный носитель вносятся биометрические данные и параметры человека (оцифрованное изображение лица и оцифрованная подпись).

Удостоверение выдается сроком на 10 лет.

До обеспечения в полном объеме территориальных подразделений Государственной миграционной службы материально-техническими ресурсами, необходимыми для выдачи удостоверения на постоянное проживание в форме ID-карточек, документ может оформляться с использованием бланка в форме книжки.

Удостоверение старого образца, оформленное и выданное до 1 июня 2018 года, является действительным в течение срока, на который было выдано.

Принятие документа позволит начать выдачу новых бланков удостоверения на постоянное проживание с бесконтактным электронным носителем с применением средств Единого государственного демографического реестра.