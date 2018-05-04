Саудовские власти потратят $34 млрд на повышение уровня жизни в стране

Вчера правительство Саудовской Аравии объявило о начале масштабной программы по повышению уровня жизни в стране, сообщает «Ъ».

В рамках этой программы выделено порядка $13,5 млрд на различные проекты по развитию образования, здравоохранения, спорта и культуры. По мнению руководителя программы Ахмеда аль-Катиба, в ближайшие два года новые проекты должны обеспечить работой до 300 тыс. человек. 60% всего бюджета программы обеспечит государство, 40% — частный бизнес. Планируется строительство новых музеев, образовательных и развлекательных центров, кинотеатров, спортивных объектов и аквапарков.

В рамках более общей программы по повышению уровня жизни в стране, где проживают около 33 млн человек, еще $20,5 млрд будет потрачено на различные инфраструктурные проекты: строительство и ремонт дорог, модернизацию вокзалов, портов и других транспортных объектов.