Боевики предложили обменять 80 осужденных на 15 пленных украинцев, - Геращенко

Представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы, уполномоченный президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявляет о том, что боевики требуют передать им 80 осужденных в обмен на 15 пленных украинцев. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Представители ОРДЛО, полностью контролируемые РФ, включают россиян в списки „ополченцев“, требуют от украинской стороны немедленного освобождения беркутовцев, террористов, россиян, требуют передать им более 80 преступников и говорят, что отдадут нам не более 15 наших граждан. Это неприемлемо», — написала Геращенко.

По ее словам, в пятницу украинская сторона вновь не получила ответ России на инициативу передать 23 заключенных в украинских тюрьмах россиян в обмен на украинцев, содержащихся в российских тюрьмах по политическим мотивам.

Она также сообщила, что на заседании в пятницу украинская сторона сделала компромиссное предложение для освобождения пленных украинцев, однако не уточнила в чем оно состоит.

«Если было бы желание с другой стороны, то следующий этап освобождения состоялся бы очень быстро, мы к нему готовы», — добавила Геращенко.

В целом, по ее словам, заседание гуманитарной подгруппы в пятницу было безрезультатным.