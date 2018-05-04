Фонд гарантирования увеличил свои активы на 164 млн

Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц в апреле 2018 года увеличились на 164 млн грн до 14,998 млрд грн.

По состоянию на 1 апреля Фонд гарантирования выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 88,089 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Фонда.

При этом в настоящее время в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается 83 банков-участников.