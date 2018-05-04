На Донбассе 3-5 тысяч российских военных, - НАТО

На неподконтрольных Киеву территориях Донбасса работают от трех до пяти тысяч российских специалистов в так называемых «местных администрациях». Об этом в интервью Радио Свобода заявил глава военного комитета НАТО, чешский генерал Петр Павел.
«Они (русские — ред.) сохраняют все важные позиции в военной структуре. Они также сохраняют важные посты в местной администрации, и, если прибегать к цифрам, согласно нашим источникам, в этих структурах работает примерно от трех до пяти тысяч российских специалистов», — сказал Павел.
По его словам, Россия существенно поддерживает сепаратистов военной техникой, тяжелым вооружением, боеприпасами и всеми материально-техническими ресурсами.
«В принципе, мы можем сказать, что без значительной поддержки России эти два региона не смогли бы выжить», — подчеркнул Петр Павел.
При этом он отметил, что «твердо верит» в мирное урегулирование ситуации в Донбассе.
«Честно говоря, хотя это, вероятно, будет немного отличаться от того, что мы слышим на политическом уровне, я твердо верю в мирное урегулирование конфликта в Донбассе», — резюмировал генерал.
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