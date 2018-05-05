В Украине запретили популярное лекарство и несколько вакцин

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила продажу вакцины для профилактики дифтерии, столбняка, а также вакцины для профилактики полиомиелита и пасты для перорального применения. Об этом говорится в соответствующем решении ведомства.

В список запретных препаратов попали: «Армадин» (раствор для инъекций 50 мг/мл по 2 мл в ампулах № 10) серии 71308015, производства «Лекхим-Харьков»), «Имовакс полио» (вакцину для профилактики полиомиелита производителя Санофи Пастер, Франция), «Энтеросгель» (фирма ЗАО «ЭОФ» КРЕОМА-ФАРМ").

Таким образом, Госслужба обязала немедленно проверить предприятия на наличие запрещенных препаратов, и в случае их нахождения снять с оборота для возврата поставщику или уничтожения.