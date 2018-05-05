Суд перенес начало рассмотрения дела Лусварги

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области перенес дату проведения подготовительного судебного заседания в уголовном производстве в отношении гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги. Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

«Подготовительное судебное заседание, запланированное на 6 июня, перенесено на 7 мая. Во время этого судебного заседания столичная прокуратура внесет ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, учитывая позицию прокуратуры города Киева, 25 января 2017 года Печерским районным судом Киева гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварги приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014-го по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон «Викинг» террористической организации «ДНР». Лусварги был задействован, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта. Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение.

Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему был изменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца.

Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.