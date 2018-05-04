СБУ объявила в розыск 14 судей КС России

Служба безопасности Украины объявила в розыск главу Конституционного Суда (КС) России Валерия Зорькина и еще 13 судей по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Информация размещена на сайте Министерства внутренних дел в перечне разыскиваемых лиц, передают Українські Новини.

Указано, что Службой безопасности Украины разыскиваются 14 судей КС РФ как лица, скрывающиеся от органов прокуратуры.

В розыск они объявлены 20 марта текущего года.

Подозреваемыми являются глава КС России Зорькин, его заместитель Ольга Хохрякова, а также судьи Николай Селезнев, Людмила Жаркова, Александр Бойцов, Александр Кокотов, Константин Арановский, Лариса Красавчикова, Юрий Рудкин, Владимир Ярославцев, Николай Бондарь, Геннадий Жилин, Юрий Данилов и Гадис Гаджиев.

Всем им инкриминируется ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Суд разрешил задержать судей КС России.