В Москве на антиправительственном протесте задержали Навального

Сотрудники силовых структур задержали политика Алексея Навального в ходе акции протеста «Он нам не царь», которая стартовала в Москве 5 мая. Об этом информирует Интерфакс.

Также отмечается, что минимум пятерых человек, кроме Навального задержали на Пушкинской площади в Москве.

Позднее в пресс-службе ГУ МВД по Москве заявили, что Алексей Навальный и его соратник Николай Ляскин были задержаны за организацию несогласованной акции задержаны. «Они доставлены в территориальный отдел полиции для решения вопроса о привлечении их к ответственности в соответствии с законом», — сказано в сообщении.

По имеющей информации, на данный момент продолжаются задержания.