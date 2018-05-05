Суд наложил новый арест на имущество сына Авакова

Соломенский суд арестовал квартиры, паркоместа и акции сына министра внутренних дел Александра Авакова. Соответствующее решение было принято 4 мая судьей Виктором Фоминым, сообщает «Судебный репортер».

В частности, под арест попали три машиноместа, квартира в Киеве на улице Протасов Яр, 8, квартира в Харькове по адресу улица Мироносицкая, 22. А также впервые суд наложил арест на 43,7% акций Авакова в компании «Инвестор». Впрочем, на это решение сын министра еще может подать апелляцию.

Напомним, 31 октября в рамках расследования дела о так называемых «рюкзаки Авакова» были задержаны сын главы МВД Александр Аваков, экс-заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Чеботарь, а также предприниматель Владимир Литвин.

На следующий день суд отпустил всех троих подозреваемых под личное обязательство, а Авакова-младшего — обязал носить электронный браслет. В декабре Соломенский районный суд Киева вернул ему загранпаспорт и разрешил снять электронный браслет. САП обжаловала соответствующее решение суда.

В феврале 2015 года МВД заключило договоры с компанией «Днипровенд» на пять тысяч рюкзаков стоимостью 14,5 млн гривень и ООО «Плигачов» на одну тысячу рюкзаков стоимостью 2,1 млн гривень. В июне 2015 года журналисты выяснили, что рюкзаки были приобретены через предприятия, подконтрольные Авакову.