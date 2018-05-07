Россияне перед Евровидением устроили в Лиссабоне акцию «Бессмертный полк»

Российская делегация в Лиссабоне в воскресенье, 6 мая, перед официальным открытием песенного конкурса «Евровидение-2018» провела шествие «Бессмертный полк», которое возглавила конкурсантка от РФ певица Юлия Самойлова, рассказал «Громадському радио» председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, который наблюдал за акцией.

Участники акции были с георгиевскими лентами и несли с собой, кроме портретов якобы своих родственников, которые воевали во время Второй мировой, флаги Украины, Грузии, Беларуси и даже так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую используют символику, и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги „ДНР“ и „ЛНР“. У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Человек, который держал этот флаг, сказал, что он белорус. Были флаги других стран, но люди, которые их несли, вряд ли были представителями тех стран», — рассказал Садоха.

По его оценкам, в акции приняли участие не менее 300 участников. Среди них были португальские организации левого направления, отметил украинец.

Со своей стороны, украинцы, которые живут в Лиссабоне, пошли на акцию, надев футболки с уничижительными надписями в адрес президента России.

Напомним, европейские букмекеры назвали фаворита «Евровидения-2018». Наиболее вероятной является победа участницы из Израиля Нетты Барзилай. Она приготовила для конкурса песню Toy. На втором месте разместился представитель Чехии Йозеф Миколаш, а на третьем — Элина Нечаева, которая представит Эстонию. Украину на конкурсе будет представлять певец MELOVIN. Он приготовил для «Евровидения-2018» песню Under The Ladder.