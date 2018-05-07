Войти
Порошенко сказал, когда ждет транш МВФ
перспективы
Порошенко сказал, когда ждет транш МВФ
Субсидий в новом сезоне могут лишиться более 55 тысяч семей, - Рева
соцполитика
Субсидий в новом сезоне могут лишиться более 55 тысяч семей, - Рева

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

сигналы
RSS

Россияне перед Евровидением устроили в Лиссабоне акцию «Бессмертный полк»

262
Россияне перед Евровидением устроили в Лиссабоне акцию «Бессмертный полк»

Российская делегация в Лиссабоне в воскресенье, 6 мая, перед официальным открытием песенного конкурса «Евровидение-2018» провела шествие «Бессмертный полк», которое возглавила конкурсантка от РФ певица Юлия Самойлова, рассказал «Громадському радио» председатель Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, который наблюдал за акцией.

Читайте также: Украина выступит последней во втором полуфинале «Евровидения-2018»

Участники акции были с георгиевскими лентами и несли с собой, кроме портретов якобы своих родственников, которые воевали во время Второй мировой, флаги Украины, Грузии, Беларуси и даже так называемых «ЛНР» и «ДНР».

«Мы пошли на акцию, чтобы зафиксировать, кто там есть, какую используют символику, и кто является организатором акции. На площади рядом с российскими флагами были флаги „ДНР“ и „ЛНР“. У некоторых участников акции с флагами Украины мы спрашивали, действительно ли они являются украинцами. Они сказали, что нет. Были также флаги Грузии. Человек, который держал этот флаг, сказал, что он белорус. Были флаги других стран, но люди, которые их несли, вряд ли были представителями тех стран», — рассказал Садоха.

По его оценкам, в акции приняли участие не менее 300 участников. Среди них были португальские организации левого направления, отметил украинец.

Со своей стороны, украинцы, которые живут в Лиссабоне, пошли на акцию, надев футболки с уничижительными надписями в адрес президента России.

Читайте также: Евровидение поменяло правила подсчета голосов от жюри

Напомним, европейские букмекеры назвали фаворита «Евровидения-2018». Наиболее вероятной является победа участницы из Израиля Нетты Барзилай. Она приготовила для конкурса песню Toy. На втором месте разместился представитель Чехии Йозеф Миколаш, а на третьем — Элина Нечаева, которая представит Эстонию. Украину на конкурсе будет представлять певец MELOVIN. Он приготовил для «Евровидения-2018» песню Under The Ladder.

Россия, Евровидение, георгиевская лента, Юлия Самойлова
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 7 мая 2018
Воскресенье, 6 мая 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.598,96 0.0099 2.625,97 0.0056
100 евро 3.106,70 -0.0067 3.161,35 -0.0141
10 рублей 3,81 0.0022 4,30 0.0001
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Нассим Талеб
Нассим Талеб
экономист и трейдер, автор теории «Черного лебедя»

У меня аллергия на кредиты

Я никогда, ни разу в своей жизни не занял ни пенса. Так что у меня нулевой кредитный рекорд. Ни ипотеки, ни ссуды, ничего. Когда у меня не было денег, я арендовал. У меня аллергия на кредиты, я с презрением отношусь к людям, у которых есть долги, и я этого не скрываю. Я поддерживаю убеждение римлян, что должники - не свободные люди.
Кость Бондаренко
Кость Бондаренко
политолог

25 фактов о Карле Марксе

Сегодня в интернете очень популярны материалы типа «20 фактов о ...», которые дают возможность пробежаться «галопом по Европам» или «коснуться всего слегка с ученым видом знатока». Учитывая незаурядность события - 200-летие со дня рождения Карла Маркса - мы предлагаем свои «25 фактов о Карле Марксе».
Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Доллар по 31,8: какие прогнозы закладывает Кабмин на 3 года

Во второй половине апреля 2018 года в средства массовой информации просочился проект Постановления об Основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 гг. Правительство собирается в 2019 году порадовать своих граждан: приростом ВВП 3,6%, инфляцией 6,5%, безработицей 8,9% и среднегодовым курсом 30,5 грн за доллар. На этом наш Кабмин не останавливается, и дает ориентиры на 2020 и 2021 год. Чем интересен этот Проект документа, так, в перспективе, своим официальным статусом и возможностью назвать заложенные в него ориентиры официальными. Однако более детальный анализ говорит, что, скорее всего, мы имеем дело не с продуктом тщательного анализа, а с желаемым планом Кабмина.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016