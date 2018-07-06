«Малая приватизация» под угрозой срыва: Фонд госимущества и МЭРТ кивают друг на друга

«Малая приватизация» в Украине может так и не стартовать. Чиновники Фонда госуимущества и МЭРТ уже винят друг друга в срыве процесса.

И.о. главы Фонда государственного имущества Виталий Трубаров заявил сегодня о риске срыва «малой» приватизации из-за Министерства экономического развития и торговли. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Отсутствие порядка определения дополнительных условий продажи — это важнейший вопрос, поскольку более 60% предприятий („малой“ приватизации — Ред.) будут выставляться на продажу именно с условиями. А на сегодня этот нормативный документ отсутствует», — написал он.

По его словам, Кабмин определил ответственным за подготовку этих документов МЭРТ.

«Отсутствие порядка сделает невозможным выставление на продажу этих предприятий», — добавил Трубаров.

В то же время первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов отрицает наличие каких-либо причин для срыва старта «малой» приватизации.

«Для меня это выглядит подозрительно, что за день до того начала „малой“ приватизации Фонд одновременно находит так много причин того, что приватизация начаться не может», — сказал Нефедов «Интерфакс-Украина».

Ранее Трубаров заявил о риске срыва «малой» приватизации из-за отсутствия порядка определения дополнительных условий продажи, за который отвечает Министерство экономического развития и торговли. По его словам, более 60% предприятий будет выставляться на продажу именно с условиями.

«Раньше в Фонде говорили, что не могут что-то сделать, поскольку мы не завершили аккредитацию электронных площадок. Мы ее завершили. Больше нет объяснений, почему активы „малой“ приватизации не заводятся в систему. Однако господин Трубаров решил в „Фейсбуке“ написать, что ему еще какие-то документы нужны», — сказал первый замминистра экономического развития и торговли, уточнив, что в настоящее время электронная торговая система не содержит ни одного актива из «малой» приватизации.

По словам Нефедова, продажа с дополнительными условиями может быть применена к единичным объектам.

«Таких мы пока еще не видели. Если увидим какие-то объекты, которые нужно продавать со специфическими условиями, потому что это касается, например, экологии, тогда будем какие-то условия добавлять. Но относительно того, что 60% объектов будут идти с дополнительными условиями, я никак иначе, чем попыткой не продать ни один объект и оставить все как есть, объяснить не могу. Если мы будем продавать каждую баню или каждый неработающий завод с 35 страницами дополнительных условий — значит, у нас такая политическая воля проводить „малую“ приватизацию», — прокомментировал замминистра.

Нефедов также подчеркнул, что МЭРТ намерен поднимать этот вопрос на заседании Кабинета министров.