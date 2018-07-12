В правительстве будут рады, если в этом году удастся приватизировать хоть что-нибудь

В Министерстве экономического развития и торговли будут считать настоящим успехом, если до конца года получится провести один конкурс на объекты большой приватизации. Об этом заявил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов, передает Укринформ.

«Я считаю, что будет настоящим успехом, если мы сможем до конца года провести один конкурс на объекты большой приватизации, имею в виду, довести его до конца. Будет успехом, если до конца года выбрать эффективных советников на 10 объектов большой приватизации, и если мы сможем продать где-то 100-150 объектов малой приватизации, то тогда можно считать это хорошим результатом», — отметил Нефедов.

Напомним, что тем временем «малая приватизация» в Украине может так и не стартовать. Чиновники Фонда госуимущества и МЭРТ уже винят друг друга в срыве процесса.