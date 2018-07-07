Зарплата Гройсмана за июнь составила 37,2 тысячи гривен

Заработная плата премьер-министра Владимира Гройсмана за июнь составила 37,2 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Гройсману в июне, составила 37 168 гривен, из них должностной оклад - 14 215 гривен, надбавка за выслугу лет - 5 118 гривен, надбавка за интенсивность труда - 6 397 гривен, командировочные - 10 991 гривну, индексация - 448 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 7 248 гривен, из них налог с доходов физических лиц - 6 690 гривен, военный сбор - 558 гривен.

Фактическая сумма, полученная премьером, составила 29 920 гривен.