Отравивившаяся «Новичком» в Эймсбери женщина умерла

В Великобритании умерла отравившаяся нервно-паралитическим веществом «Новичок» женщина Дон Стерджес. Соответствующая информация появилась на сайте Скотланд-Ярда. Стерджес было 44 года.
По информации пресс-службы ведомства, умерла в больнице вечером 8 июля. До отравления она жила в британском поселке Даррингтон-Уоллс в районе Солсбери.
45-летний мужчина Чарли Роули, который вместе со Стерджес также пострадал от нервно-паралитического вещества, пока находится в критическом состоянии в больнице, добавили полицейские. Расследованием их отравления, по информации пресс-службы, занимаются детективы из контртеррористического отделения, а также около 100 местных следователей и полицейских из Уилтшира. Работа ведется круглосуточно.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, реагируя на случившееся, сказала, что она «потрясена и шокирована».
Напомним, что Стерджес и Роули были обнаружены без сознания в городе Эймсбери 30 июня. Британские власти, взяв у пострадавших анализы, позже заявили, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок». В марте им же, по данным Лондона, в Солсбери отравились экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Однако в этот раз никакой связи между двумя этими инцидентами полиция не нашла.
44-летняя Стерджес, по информации британских правоохранительных органов, страдала от алкогольной зависимости, а 45-летний Роули — героиновый наркоман. Отравившиеся, как полагают следователи, могли случайно столкнуться с «Новичком», однако данных о том, что Стерджес или Роули посещали Солсбери не было. У Стерджес остались трое детей.
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