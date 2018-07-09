Верховный Суд отменил решение, по которому ОПЗ должен был выплатить Фирташу 6,8 млрд

Верховный Суд отменил решение суда г. Южный, по которому Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа имела право на принудительное взыскание с ОАО «Одесский припортовый завод» 5,2 миллиарда гривен долга и 1,57 миллиарда пени. Об этом сообщил и.о. председателя Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.
«По результатам рассмотрения кассационной жалобы Фонда государственного имущества, Верховный Суд отменил решение суда города Южный, по которому Ostchem Holding Limited (ОСТХЕМ Холдинг Лимитед) имела право на принудительное взыскание на территории Украины с ОАО „Одесский припортовый завод“ 5,2 млрд гривен непогашенного основного долга и 1.57 млрд начисленной пени в соответствии с арбитражным решения арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольма», — говорится в сообщении.
Трубаров отметил, что, не соглашаясь с решениями судов первой и апелляционной инстанций, Фонд подал в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения постановления Южного городского суда Одесской области. Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда определения суда первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.
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