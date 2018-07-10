Хакеры украли $23 млн с очередной криптовалютной биржи

Представители блокчейн-стартапа Bancor сообщили в своем официальном твиттер-аккаунте, что злоумышленники похитили с площадки около $12 млн в криптовалюте Ethereum (24 984 монет), $1 млн в токенах Pundi X и $10 в криптовалюте BNT.

Команда проекта отметила, что средства пользователей в безопасности. Она добавила, что платформа закрыта на время расследования инцидента. Деньги с нее были выведены после того, как хакеры скомпрометировали кошелек, который использовался для обновления смарт-контрактов. Это произошло в понедельник, 9 июля, примерно в 3:00 по киевскому времени.

Украденные токены Bancor были заморожены при помощи специальной системы. Она предусмотрена для подобных случаев и мешает злоумышленникам продать монеты.

Адрес, на который были выведены Ethereum и Pundi X уже найден. Блокчейн проект уже связался с десятками криптовалютых бирж, чтобы отследить пропавшие средства и усложнить процесс их продажи для воров. Разработчики будут сообщать информацию о продвижении расследования через Telegram и Twitter.

За прошедшие сутки общая капитализация рынка цифровых денег уменьшилась практически на $10 миллиардов. Большинство криптовалют потеряли часть от цены, стоимость EOS снизилась на 12%, до $7,5. Ethereum, Litecoin, Stellar и Binance Coin подешевели на 5%, курс биткоина опустился на 1%. Сейчас монета торгуется на уровне $6 690.