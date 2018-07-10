В Украине второй месяц подряд нулевая инфляция

Потребительские цены в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, но с начала года выросли на 4,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В годовом измерении рост потребительских цен в июне замедлился до 9,9% с 11,7% по итогам мая, 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% – февраля и 14,1% – января.
Базовая инфляция в июне по сравнению с предыдущим месяцем также составила 0%, с начала года – 3,5%.
По подсчетам Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,5%. Больше всего (на 9,8%) подешевели яйца. На 2,1-0,2% снизились цены на фрукты, молоко и молочные продукты, сало, овощи, сахар, рис, свинину, говядину.
В то же время, на 0,7-0,4% подорожали хлеб, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%, в т.ч. табачные изделия – на 2,6%, алкогольные напитки – на 0,4%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,1%, платы за аренду жилья – на 0,9 %.
Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,4%.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.606,94 -0.022
|2.628,55 -0.0387
|100 евро
|3.048,47 -0.034
|3.096,19 -0.0413
|10 рублей
|3,85 0.001
|4,27 0.0006
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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"0" инфляция, пора бы давать нобелевскую премию по экономике, и обязательно Порошенку.)))) Собственно это ложь, так как цены мы тоже мониторим, и рост за месяц на некоторые продукты в т.ч. и сырье для производства подскочило приблизительно на 10%. Нельзя побороть инфляцию, ее можно только замедлить =) Новость для "хуторян" =))))