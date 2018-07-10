Войти
Насалик предлагает возобновить совместное производство ядерного топлива Украиной и Россией
сотрудничество
Насалик предлагает возобновить совместное производство ядерного топлива Украиной и Россией
Волкер призвал лидеров Украины дать отпор ультраправым силам
резонанс
Волкер призвал лидеров Украины дать отпор ультраправым силам

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

статистика
RSS

В Украине второй месяц подряд нулевая инфляция

1 1026
В Украине второй месяц подряд нулевая инфляция

Потребительские цены в июне 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем не изменились, но с начала года выросли на 4,4%. Об этом сообщает Государственная служба статистики. В годовом измерении рост потребительских цен в июне замедлился до 9,9% с 11,7% по итогам мая, 13,1% по итогам апреля, 13,2% по итогам марта, 14% – февраля и 14,1% – января.

Базовая инфляция в июне по сравнению с предыдущим месяцем также составила 0%, с начала года – 3,5%.

По подсчетам Госстата, цены на продукты питания и безалкогольные напитки в июне снизились на 0,5%. Больше всего (на 9,8%) подешевели яйца. На 2,1-0,2% снизились цены на фрукты, молоко и молочные продукты, сало, овощи, сахар, рис, свинину, говядину.

В то же время, на 0,7-0,4% подорожали хлеб, макаронные изделия, продукты переработки зерновых, безалкогольные напитки. Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,6%, в т.ч. табачные изделия – на 2,6%, алкогольные напитки – на 0,4%.

Читайте также: Нежданные победители. Что мировые СМИ пишут о чемпионате в России

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,3% произошел главным образом за счет повышения тарифов на содержание домов и придомовых территорий на 2,1%, платы за аренду жилья – на 0,9 %.

Повышение цен на транспорт в целом на 0,6% в основном вызвано подорожанием проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 10,4%.

инфляция
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
Slava Nadejdin
Slava Nadejdin 1 час 28 минут назад

"0" инфляция, пора бы давать нобелевскую премию по экономике, и обязательно Порошенку.)))) Собственно это ложь, так как цены мы тоже мониторим, и рост за месяц на некоторые продукты в т.ч. и сырье для производства подскочило приблизительно на 10%. Нельзя побороть инфляцию, ее можно только замедлить =) Новость для "хуторян" =))))

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 10 июля 2018
Понедельник, 9 июля 2018
Все новости
реклама
Капитал

индикаторы

Покупка Продажа
100 долларов 2.606,94 -0.022 2.628,55 -0.0387
100 евро 3.048,47 -0.034 3.096,19 -0.0413
10 рублей 3,85 0.001 4,27 0.0006
Курс обновляется 1 раз в сутки

Мнения

Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Украинцы стали больше зарабатывать: что это значит?

Украинцы стали больше зарабатывать - по сравнению с маем прошлого года номинальная зарплата выросла почти на 28 процентов, и составила 8 тысяч 700 гривен. О чем это говорит? И достаточно ли такого роста? Более 3,2 млн украинцев постоянно работают за границей, а сейчас трудовой миграции носит сезонный характер - и в ней задействованы около 9 млн (!!!) украинцев (данные Минсоцполитики). Что значат такие потрясающие цифры?
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

«СОЦИС», который сломался и «сорный» рейтинг Аграрной партии

Обнародованные на днях партийные рейтинги от социологической службы «СОЦИС» (исследование проведено 21 – 27 июня 2018 года совместно с Центром «Социальный Мониторинг» и Украинским Институтом социальных исследований им. Александра Яременко) вызвали неизбежные вопросы относительно адекватности результатов. В первую очередь, крайне сомнительными представляются результаты «Аграрной партии Украины» (5,1% «от всех» / 7,9% «от определивщихся»), БПП (4,3%/6,7%) и «Винницкой европейской стратегии» (2,9% / 4,5%).
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об олигархах, популистах и обществе

Если отбросить предвыборную и популистскую риторику, можно дать олигархам оценку, несколько отличную от постоянно встречающейся. «Все действительное разумно» - говорил Гегель. Нехорошо, что в стране установился олигархический способ правления. Но раз так сложилось, причем сложилось в результате действия стихийных сил, значит это - реалистичный и эффективный способ хозяйствования в Украине в настоящее время.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016