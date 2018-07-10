Больше половины ICO закрылись сразу после окончания сбора средств

Только 44% ICO продолжают деятельность спустя четыре месяца после окончания сбора средств, сообщили исследователи Бостонского колледжа, пишет Bloomberg. Эксперты Хьюго Бенедетти и Леонард Костовецкий проанализировали более 2 390 проектов по первичному размещению токенов, состоявшихся до мая 2018 г. и активность их аккаунтов в Twitter.

Самая безопасная инвестиционная стратегия — приобретение монет во время пре-ICO и их продажа в первый день, утверждает Костовецкий. Он отметил, что вариант не подходит для частных инвесторов, так как они не могут участвовать в токенсейле на этом этапе. Они должны стараться избавиться от монет в первые шесть месяцев, уверен аналитик.

«Высокие доходы от ICO — компенсация за риск. Инвесторы ставят на платформы, которых еще нет и у которых еще нет клиентов. Большинство ICO действительно терпят неудачу», — сказал специалист Бостонского колледжа.

В конце июня ресурсы Coinopsy и DeadCoins посчитали, что более тысячи ICO-проектов можно считать «мертвыми». Эксперт Bloomberg Аарон Браун отметил, что 80% стартапов, за которыми он следил, оказались мошенническими, 10% прекратили деятельность сразу после завершения этапа финансирования, так как не смогли собрать необходимую сумму.

В марте аналитическая компания Satis Group опубликовала информацию о том, что 80% ICO с капитализацией выше $50 млн являются мошенническими. На рынок выходят только 8% токенов.