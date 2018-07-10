Больше половины ICO закрылись сразу после окончания сбора средств

Только 44% ICO продолжают деятельность спустя четыре месяца после окончания сбора средств, сообщили исследователи Бостонского колледжа, пишет Bloomberg. Эксперты Хьюго Бенедетти и Леонард Костовецкий проанализировали более 2 390 проектов по первичному размещению токенов, состоявшихся до мая 2018 г. и активность их аккаунтов в Twitter.
Самая безопасная инвестиционная стратегия — приобретение монет во время пре-ICO и их продажа в первый день, утверждает Костовецкий. Он отметил, что вариант не подходит для частных инвесторов, так как они не могут участвовать в токенсейле на этом этапе. Они должны стараться избавиться от монет в первые шесть месяцев, уверен аналитик.
«Высокие доходы от ICO — компенсация за риск. Инвесторы ставят на платформы, которых еще нет и у которых еще нет клиентов. Большинство ICO действительно терпят неудачу», — сказал специалист Бостонского колледжа.
В конце июня ресурсы Coinopsy и DeadCoins посчитали, что более тысячи ICO-проектов можно считать «мертвыми». Эксперт Bloomberg Аарон Браун отметил, что 80% стартапов, за которыми он следил, оказались мошенническими, 10% прекратили деятельность сразу после завершения этапа финансирования, так как не смогли собрать необходимую сумму.
В марте аналитическая компания Satis Group опубликовала информацию о том, что 80% ICO с капитализацией выше $50 млн являются мошенническими. На рынок выходят только 8% токенов.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.607,15 -0.0199
|2.628,54 -0.0388
|100 евро
|3.047,94 -0.0393
|3.096,20 -0.0412
|10 рублей
|3,85 0.0012
|4,27 0.0006
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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