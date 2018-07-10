Туск призвал Трампа уважать союзников и не сводить все к деньгам

Президент Европейского Совета Дональд Туск во время церемонии подписания новой декларации о расширении сотрудничества между ЕС и НАТО обратился в президенту США Дональду Трампу с ответом на критику низкого уровня расходов стран ЕС на оборону, передает РБК.
«Я хотел бы прямо обратиться к президенту Трампу, который так долго почти ежедневно критиковал Европу, за, по его мнению, недостаточный вклад в общие оборонительные возможности [блока]. Дорогой президент Трамп! Америка не имеет и не будет иметь лучшего союзника, чем Европа. Сегодня ЕС тратит на оборону во много раз больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай. И я думаю, вы не можете сомневаться в том, что это вложение в общую американскую и европейскую оборону в сфере безопасности, что нельзя сказать о российских или китайских расходах», — сказал Туск.
«Деньги важны, но искренняя солидарность еще важнее», — добавил президент Евросовета. Он попросил Трампа помнить об этом во время саммита НАТО, а еще больше — на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Всегда стоит знать, кто твой стратегический друг, а кто твоя стратегическая проблема», — резюмировал Туск.
Напомним, что обещание заставить страны НАТО увеличить расходы на свою безопасность было одним из ключевых в предвыборной программе Трампа. Он регулярно высказывался на эту тему, критикуя страны Европы за низкие расходы на оборону.
10 июля перед вылетом на саммит НАТО в Брюссель Трамп написал, что США тратит на защиту членов альянса в разы больше средств, чем любая из стран. «Это несправедливо для налогоплательщиков США», — написал Трамп в своем Twitter перед вылетом в Европу.
В следующем твите Трамп отметил: «Страны НАТО должны платить больше, Соединенные Штаты должны платить меньше. Очень несправедливо!». «Более того, мы теряем $151 млрд в торговле с Европейским союзом. Облагают нас большими тарифами (а еще барьеры)!», — написал он.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.607,21 -0.0193
|2.628,59 -0.0383
|100 евро
|3.047,78 -0.0409
|3.096,09 -0.0423
|10 рублей
|3,85 0.0012
|4,27 0.0006
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016