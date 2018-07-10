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Туск призвал Трампа уважать союзников и не сводить все к деньгам

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Туск призвал Трампа уважать союзников и не сводить все к деньгам

Президент Европейского Совета Дональд Туск во время церемонии подписания новой декларации о расширении сотрудничества между ЕС и НАТО обратился в президенту США Дональду Трампу с ответом на критику низкого уровня расходов стран ЕС на оборону, передает РБК.

«Я хотел бы прямо обратиться к президенту Трампу, который так долго почти ежедневно критиковал Европу, за, по его мнению, недостаточный вклад в общие оборонительные возможности [блока]. Дорогой президент Трамп! Америка не имеет и не будет иметь лучшего союзника, чем Европа. Сегодня ЕС тратит на оборону во много раз больше, чем Россия, и столько же, сколько Китай. И я думаю, вы не можете сомневаться в том, что это вложение в общую американскую и европейскую оборону в сфере безопасности, что нельзя сказать о российских или китайских расходах», — сказал Туск.

«Деньги важны, но искренняя солидарность еще важнее», — добавил президент Евросовета. Он попросил Трампа помнить об этом во время саммита НАТО, а еще больше — на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Всегда стоит знать, кто твой стратегический друг, а кто твоя стратегическая проблема», — резюмировал Туск.

Напомним, что обещание заставить страны НАТО увеличить расходы на свою безопасность было одним из ключевых в предвыборной программе Трампа. Он регулярно высказывался на эту тему, критикуя страны Европы за низкие расходы на оборону.

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10 июля перед вылетом на саммит НАТО в Брюссель Трамп написал, что США тратит на защиту членов альянса в разы больше средств, чем любая из стран. «Это несправедливо для налогоплательщиков США», — написал Трамп в своем Twitter перед вылетом в Европу.

В следующем твите Трамп отметил: «Страны НАТО должны платить больше, Соединенные Штаты должны платить меньше. Очень несправедливо!». «Более того, мы теряем $151 млрд в торговле с Европейским союзом. Облагают нас большими тарифами (а еще барьеры)!», — написал он.

НАТО, Дональд Туск, политика Трампа
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