Во Франции закрыли дело по обвинению Люка Бессона в изнасиловании

Судебный следователь во Франции закрыл дело по обвинению в изнасиловании против режиссера Люка Бессона, сообщает портал Mediapart.
Актриса Санд Ван Рой подала иск против режиссера в мае 2018 года. По версии 27-летней женщины, инцидент произошел в парижском отеле Bristol. Спустя год прокуратура Парижа после девяти месяцев расследования отклонила иск актрисы в связи с тем, что следствие не смогло подтвердить выдвинутые против кинематографиста обвинения. В октябре 2019 года следствие было возобновлено.
Как пишет Mediapart, судебный следователь уведомил о закрытии дела подавшую иск актрису.
Адвокат девушки выразил «изумление» этим решением. По его словам, следователь не стал беседовать с актрисой, не провел очную ставку и не выслушал ключевых свидетелей.
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