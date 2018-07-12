В БПП готовы отозвать одну из своих кандидатур в ЦИК

Фракция Блока Петра Порошенко готова отозвать одну из своих кандидатур на должности членов Центральной избирательной комиссии, чтобы урегулировать вопрос их количества. Об этом 12 июля заявил руководитель фракции Артур Герасимов.

«Вы много слышали предостережений относительно количества кандидатов на должности членов Центральной избирательной комиссии. Фракция Блока Петра Порошенко готова отозвать одну из своих кандидатур, чтобы решить этот вопрос», — сказал он.

О ком именно идет речь, Герасимов не сообщил. Он также обратился к коалиции отозвать и одного из своих кандидатов, чтобы партия «Опоблок» могла внести свою кандидатуру.

«Мы слышали предостережения от наших коллег — в частности, и от Народного фронта — о том, что надо выполнять резолюцию ПАСЕ относительно представительства одной из фракций, которая пока не имеет своего представителя. Мы обращаемся к нашим коллегам по коалиции также отозвать одну из своих кандидатур, чтобы решить и этот вопрос», - сказал Герасимов.

Он предлагает спикеру ВР Андрею Парубию в 12:00 собрать лидеров фракций, обсудить этот вопрос и решить его уже 12 июля.

Напомним, что 5 июля парламент не смог приступить к обновлению состава Центральной избирательной комиссии, поскольку большинство народных депутатов отказались от рассмотрения этого вопроса. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду представление на 14 кандидатов в новые члены Центризбиркома. Большинство из них лояльны ему лично. А вакантных мест в ЦИК только 13.