В Мининфраструктуры обнародовали рейтинг непунктуальных авиаперевозчиков

В Министерстве инфраструктуры заявили, что 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Наиболее непунктуальным авиаперевозчиком оказалась ООО «Авиакомпания Атлас Джет Украина», которая задержала почти половину своих рейсов. Всего их было 14, компания задержала — 5.
В топ-5 компаний, которые чаще всего задерживали рейсы также вошли: ООО «Эйр Аллана» (самолеты компании совершили всего 5 перелетов и задержали один из рейсов), ООО «НАФейр» (46 рейсов, 14 — несвоевременных), ООО «Авиакомпания Браво» (363 рейса, 117 — несвоевременных), ООО «АНДА ЭЙР» (55 рейса, 18 — несвоевременных).
Наибольшее количество рейсов в июне совершили самолеты МАУ — 3130, но компания оказалась на втором месте в рейтинге «пунктуальности», на первом самолеты — ОАО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Отмечается, что задержки рейсов продолжались более 2 часов.
Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Госавиаслужба составит рейтинг недобросовестных украинских авиаперевозчиков.
Это случилось после того, как украинские туристы застряли на несколько дней на отдыхе за границей. В частности, из-за конфликтов туроператоров с авиаперевозчиками. Так, украинцы застряли в Тунисе, Албании, на испанском острове Мальорка, Грузии, Египте, Турции и других курортных странах.
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