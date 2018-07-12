В Мининфраструктуры обнародовали рейтинг непунктуальных авиаперевозчиков

В Министерстве инфраструктуры заявили, что 93% всех рейсов украинских авиакомпаний из аэропортов Украины выполняются вовремя. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Наиболее непунктуальным авиаперевозчиком оказалась ООО «Авиакомпания Атлас Джет Украина», которая задержала почти половину своих рейсов. Всего их было 14, компания задержала — 5.

В топ-5 компаний, которые чаще всего задерживали рейсы также вошли: ООО «Эйр Аллана» (самолеты компании совершили всего 5 перелетов и задержали один из рейсов), ООО «НАФейр» (46 рейсов, 14 — несвоевременных), ООО «Авиакомпания Браво» (363 рейса, 117 — несвоевременных), ООО «АНДА ЭЙР» (55 рейса, 18 — несвоевременных).

Наибольшее количество рейсов в июне совершили самолеты МАУ — 3130, но компания оказалась на втором месте в рейтинге «пунктуальности», на первом самолеты — ОАО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева. Отмечается, что задержки рейсов продолжались более 2 часов.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Госавиаслужба составит рейтинг недобросовестных украинских авиаперевозчиков.

Это случилось после того, как украинские туристы застряли на несколько дней на отдыхе за границей. В частности, из-за конфликтов туроператоров с авиаперевозчиками. Так, украинцы застряли в Тунисе, Албании, на испанском острове Мальорка, Грузии, Египте, Турции и других курортных странах.