Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский написал заявление об отставке

Еще 2 июля генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский написал заявление об отставке. Об этом заявил сам Смелянский на встрече с журналистами, передает ЭП.

Смелянский озвучил условия, на которых готов остаться: возможность формировать собственную команду, иметь политическую независимость, возможность проводить радикальные реформы и реализовывать стратегию развития предприятия.

«Мне нужны новые люди, возможность сформировать команду. А без новых людей и собственной команды невозможны реформы», — объяснил свои условия Смилянский.

Контракт, по его словам, должен быть с адекватными условиями и соответствующей системой мотивации в привязке к показателям эффективности.

«Я предложил модель — в течении года по итогам квартала я буду оцениваться исключительно по объему выручки, на годовой основе я оцениваюсь на основании качества доставки, реализации инвестиционной программы и прохождении годового аудита», — объяснил он.

При выполнении этих условий и подписании нового контракта Смелянский готов продолжить работу на должности гендиректора «Укрпочты».

Заявление об отставке предполагает его уход с должности с 31 августа 2018 года.

Напомним, 2 июля закончился его первый контракт на должности генерального директора «Укрпочты». Продление контракта находится в компетенции Министерства инфраструктуры.

Смилянский более 17 лет проработал в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, имеет опыт работы в Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень Juris Doctor в George Washington University Law School.