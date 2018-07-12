Глава «Укрпочты» Игорь Смелянский написал заявление об отставке

Еще 2 июля генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский написал заявление об отставке. Об этом заявил сам Смелянский на встрече с журналистами, передает ЭП.
Смелянский озвучил условия, на которых готов остаться: возможность формировать собственную команду, иметь политическую независимость, возможность проводить радикальные реформы и реализовывать стратегию развития предприятия.
«Мне нужны новые люди, возможность сформировать команду. А без новых людей и собственной команды невозможны реформы», — объяснил свои условия Смилянский.
Контракт, по его словам, должен быть с адекватными условиями и соответствующей системой мотивации в привязке к показателям эффективности.
«Я предложил модель — в течении года по итогам квартала я буду оцениваться исключительно по объему выручки, на годовой основе я оцениваюсь на основании качества доставки, реализации инвестиционной программы и прохождении годового аудита», — объяснил он.
При выполнении этих условий и подписании нового контракта Смелянский готов продолжить работу на должности гендиректора «Укрпочты».
Заявление об отставке предполагает его уход с должности с 31 августа 2018 года.
Напомним, 2 июля закончился его первый контракт на должности генерального директора «Укрпочты». Продление контракта находится в компетенции Министерства инфраструктуры.
Смилянский более 17 лет проработал в сфере стратегического, управленческого и финансового консалтинга, имеет опыт работы в Украине и других странах мира. Получил степень МВА в Georgetown University и степень Juris Doctor в George Washington University Law School.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.610,19 0.0197
|2.630,67 0.0155
|100 евро
|3.044,36 -0.028
|3.088,41 -0.0404
|10 рублей
|3,88 0.0032
|4,28 -0.0012
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016