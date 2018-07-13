Сытник подтвердил, что Холодницкому аннулировали американскую визу

Директор НАБУ Артем Сытник утверждает, что США аннулировали визу руководителю САП Назару Холодницкому. Об этом он заявил в интервью УП.

В то же время на вопрос, способствовало ли НАБУ аннулированию визы Холодницкому Сытник сказал:

«Вы уже присваиваете НАБУ те функции, которые точно не является его функциями. Это, пожалуй, реакция людей на то, что человек сделал», — заявил Сытник.

Также директор НАБУ пожаловался, что его телефон прослушивают. В то же время он уверяет, что ему нечего скрывать.

«Видимо, мой телефон слушается в самом начале, когда он у меня появился в 2003 году ... Мне мало что есть скрывать», — сказал он.

Так же Сытник отметил, что нормально относится к тому, что его мониторят украинские спецслужбы.

«Я абсолютно нормально отношусь к тому, что меня мониторят. Во-первых, это реакция на нашу работу, а во-вторых, это, пожалуй, естественный процесс, когда за руководителем правоохранительного органа идет такая работа», — добавил он.