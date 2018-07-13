Абрамович купил себе пентхаус в Лондоне за $40 млн

Российский миллиардер Роман Абрамович стал владельцем пентхауса площадью более 550 кв.м. в лондонском комплексе Chelsea Waterfront. Об этом сообщила газета The Times. По данным издания, стоимость пентхауса с видом на Темзу, расположенного недалеко от домашнего для клуба «Челси» стадиона Stamford Bridge, составляет £30 млн (около $40 млн).

Журналисты The Times отмечают, что пентхаус Абрамовича — самый большой в комплексе. Кроме того, миллиардер купил несколько (точное число неизвестно) место на подземной стояке комплекса, стоимостью £85 тыс. каждое.

По данным Knight Frank, ЖК Chelsea Waterfront расположен в одном из самых престижных мест Лондона, неподалеку от улицы King’s Road.

Журналисты выяснили, что решение о покупке пентхауса Абрамович принял за несколько месяцев до того, как у него возникли проблемы с получением британской визы, но закрыл сделку уже после того, как эти проблемы начались.

В конце мая стало известно, что Абрамович завершил все формальности, связанные с переездом в Израиль и получением местного гражданства. После этого представитель премьер-министра Британии Терезы Мэй в разговоре с журналистами признал, что как гражданин Израиля Абрамович сможет въезжать в Великобританию без визы.