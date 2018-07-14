В Украине очередной случай заболевания дифтерией

В Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией с начала года. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.
Сообщается, что новый случай заболевания дифтерией выявили в Черниговской области. Накануне в Центральную районную больницу Нежинского района с отеком шеи и подозрением на дифтерию поступил 11-летний мальчик. Мальчик болел дома на протяжении пяти дней, ему ввели противодифтерийную сыроватку. Состояние ребенка тяжелое — он в реанимации.
В село, где живет мальчик, поедет команда эпидемиологов, которая оценит ситуацию и решит, нужно ли профилактическое лечение или вакцинация.
В связи с инцидентом Минздрав рекомендует как можно быстрее сделать необходимые прививки против дифтерии детям и взрослым.
Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.
Во время эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 тысяч человек, почти 700 из них умерли.
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