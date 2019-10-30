Украинцев зовут бесплатно прививаться от дифтерии

Вакцинация от дифтерии — бесплатная. Для проведения прививки гражданам надо обратиться к врачу, с которым они заключили декларацию.
Об этом в Facebook сообщает Национальная служба здоровья Украины.
«В пакет услуг, которые государство гарантирует на первичном уровне, входит вакцинация согласно Национальному календарю профилактических прививок. Следовательно, каждый пациент, подавший декларацию о выборе врача, может бесплатно вакцинироваться, например, от дифтерии, в коммунальных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
Также в НСЗУ отметили, что пациенты могут сделать прививку и в частных клиниках или у врачей-ФЛП, имеющих договор с НСЗУ.
Напомним, что по данным Министерства здравоохранения, на 1 октября 2019 года в Украине 1,8 млн доз вакцины АКДС, 141 тыс. доз АДС (не содержит коклюшного компонента) и 4,9 млн доз АДС-м. Этого достаточно, чтобы обеспечить вакцинами всех граждан, нуждающихся в плановой прививке.
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