В Швеции украденные регалии королевской четы нашли в мусорном баке

Королевские похоронные регалии, похищенные из собора в городе Стренгнес в июле прошлого года, найдены. Об этом во вторник сообщила полиция.

«В настоящее время все указывает на то, что похищенные похоронные регалии Карла IX были найдены в Стокгольмском регионе, — говорится на своем официальном сайте правоохранительных органов. — Сейчас проходит работа над тем, чтобы полностью подтвердить это».

По данным газеты Aftonbladet, регалии — две короны и державы общей стоимостью 65 млн крон (около €6,5 млн) — были обнаружены в пригороде Стокгольма в мусорном баке, он был взят на криминологическую экспертизу.

В настоящее время в окружном суде города Эскильстуна проходит процесс над 22-летним подозреваемым в краже регалий. Он пока ничего не рассказывает следствию о своих сообщниках.

Корона и держава Карла IX и корона его жены королевы Кристины были украдены в конце июля прошлого года из закрытой витрины собора, оснащенной системой сигнализации. Они были объявлены в международный розыск. Злоумышленники скрылись с места преступления на моторной лодке, которая находилась недалеко от церкви. Карл IX (сын выдающегося шведского монарха Густава Васы и отец Густава II Адольфа) был похоронен в Стренгнесском соборе в 1611 году, королева Кристина — в 1625 году.

Подобные кражи случались в стране и ранее. В 2013 году из собора Вестероса были украдены похоронные регалии короля Юхана III. Через несколько дней после анонимного звонка в полицию они были найдены в мусорном мешке у дороги и возвращены в церковь.