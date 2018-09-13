Суд обязал НАБУ начать расследование в отношении министра Петренко

Соломенский суд обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть производство в отношении министра юстиции Павла Петренко по подозрению в декларировании недостоверной информации. Об этом сообщает «Bihus.Info» со ссылкой постановление суда.
Отмечается, что дело должны открыть по ст. 366-1 — «Декларирование недостоверной информации».
Как сообщалось, в июне «Наши деньги с Денисом БИГУС» выяснили, что племянница министра Божена Кличук после его назначения стала обладательницей двух квартир в элитных жилых комплексах на Печерске и автомобиля Lexus NX200.
В то же время, согласно декларации Петренко, он не имеет собственного жилья, а живет в арендованном.
Также указывалось, что племянница Петренко не проживает ни в одной из двух записанных на нее квартир, а проживает в третий маминой — на бульваре Шевченко.
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