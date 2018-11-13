НАБУ расследует дела против Яценюка и министра Петренко

Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство по факту злоупотребления властью бывшим премьер-министром Арсением Яценюком и министром юстиции Павлом Петренко. Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе ведомства, отвечая на вопрос, отвечает ли действительности распространенная в СМИ информация о возбужденном относительно экс-премьера уголовном деле.
«Во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда города Киева 1 ноября 2018 года были внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 2 статьи 364 УКУ», — отметили в пресс-службе.
В то же время в ведомстве не называют имя истца, по обращению которого суд обязал открыть уголовное производство.
В октябре некоторые СМИ сообщили, что районный суд Киева обязал НАБУ начать расследование относительно экс-премьер-министра Арсения Яценюка, министра юстиции Павла Петренко и двух чиновников Минюста.
В этой связи Министерство юстиции заявило, что распространенная в СМИ информация относительно злоупотребления служебным положением со стороны высшего руководства Минюста в рамках приобретения юридических услуг для представительства государства Украины по искам миноритарных акционеров ПАО «Укрнафта» в Арбитражном институте Торговой палаты г. Стокгольма (Швеция) не отвечает действительности.
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