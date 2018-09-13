IT-индустрия дает Украине больше 3% ВВП

Индустрия информационных технологий в Украине занимает третье место по объемам экспортной выручки. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Сегодня индустрия информационных технологий в Украине — это свыше 120 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест, количество которых постоянно растет; третье место по объемам экспортной выручки, свыше 3% ВВП страны. Горжусь украинскими талантами!», — подчеркнул Гройсман.

Он добавил, что благодаря своим знаниям, навыкам и настойчивости нашим соотечественникам удалось с нуля построить одну из мощнейших отраслей страны, признанную во всем мире.