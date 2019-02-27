Порошенко и Гройсман встретились с IT: пообещали не трогать физлиц–предпринимателей

26 февраля президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман встретились с представителями украинской IT-индустрии в офисе компании GlobalLogic. Об этом сообщает ain.ua.
Темой встречи стало обсуждение инициативы Минсоцполитики о ФЛП.
Во время почти полуторачасовой встречи с представителями IT-ассоциаций, кластеров и нескольких R&D центров оба представителя власти заверили, что индустрии опасаться нечего.
«Президент четко ответил во Львове [по поводу этого законопроекта], когда ему задали этот вопрос: «Правительство не принимало, президент не видел», — отметил Гройсман.
«Инициатива министра [социальной политики Андрея Ревы] связана лишь с желанием обсудить эту идею. Этот вопрос нужно упорядочить, о чем мы говорили раньше», — добавил премьер.
«Но хочу, чтобы вы запомнили — вопрос по закону закрыт. Мы можем лишь обсуждать, и найти общее решение. И этим решением станет не дополнительное налогообложение, а то, что поможет вам расти дальше. Никто не хочет видеть, как компании падают — это противоречит национальным интересам», — заявил Гройсман.
Напомним, что Министерство социальной политики предложило запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу. IT-индустрия выступила против.
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